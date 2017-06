Risque d'allergies aux pollens "très élevé" sur presque toute la France

publié le 26/06/2017 à 13:28

Les jours qui viennent vont être compliqués pour celles et ceux souffrant d'allergies aux pollens, notamment graminées. Selon le Réseau de surveillance aérobiologique (RNSA), le risque est estimé "très élevé" sur les trois quart du pays, et "élevé" sur le dernier quart. Seuls les départements des Alpes-Maritimes et de la Corse restent plus ou moins dans la normalité avec un niveau d'alerte "moyen". L'Ouest du pays, ainsi que le littoral de la Manche et de la Mer du Nord sont tout particulièrement concernés par l'alerte aux pollens, ainsi que le Massif central et les Pyrénées. Sont principalement concernées les personnes sensibles aux pollens de graminées, de châtaigniers et d'orties.



La situation s'est dégradée ces derniers jours, en raison de conditions météo ne favorisant pas l'élimination des pollens dans l'air. Le soleil et les fortes chaleurs de la semaine passée rendant ces pollens plus volatiles qu'à l'accoutumée. Le RNSA met ainsi en garde : "Les pollens de graminées ne se fatiguent pas, encore présents en forte quantité sur une majorité du territoire (...) Seule la venue d'une période pluvieuse pourra soulager les allergiques".

La carte des risques de l'institution est en vigueur jusqu'au 30 juin, malgré des précipitations prévues par Météo France avant vendredi sur l'ensemble du territoire. Des orages devraient éclater dans le sud du pays lundi soir, et s'étendre au nord dans la journée de mardi. Si les pluies permettent aux pollens d'être moins volatiles, les orages eux ne sont pas nécessairement une bonne nouvelle pour les personnes souffrant d'allergies, car ils "favorisent la gêne respiratoire et les crises d'asthme", explique le RNSA.