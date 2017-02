Retour sur le procès de Pascal Jardin

REPLAY - Jeudi 2 février 2017, Pascal Jardin a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une période de sûreté pour le meurtre et le viol de Christelle Bletry, en décembre 1996.

par Jacques Pradel publié le 08/02/2017 à 11:30

L'édito de Jacques Pradel



Jeudi dernier, le 02 février 2017, Pascal Jardin a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une période de sûreté pour le meurtre et le viol de Christelle Bletry, en décembre 1996 à Blanzy.



L’affaire, restée non élucidée jusqu’en 2014, avait été résolue notamment grâce à la détermination de la mère de Christelle et de ses avocats Corinne Herrmann et Didier Seban.



Comment se sont déroulés ces 7 jours de procès tant attendus et redoutés ?



Les avocats de la famille de Christelle racontent.



Corinne Herrmann et Didier Seban, avocats au barreau de Paris et avocats de la famille de Christelle Bletry, Marie-Rose Bletry, mère de Christelle Bletry, Thierry Dromard, journaliste au Journal de Saône et Loire.





