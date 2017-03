Retour sur la tuerie de Tours

publié le 31/03/2017 à 11:30

On dit que chacun se souvient de ce qu’il faisait le jour de l’assassinat du Président Kennedy ou, plus près de nous, le 11 septembre 2001. Les habitants de la région de Tours sont nombreux à se souvenir de ce qu’ils faisaient ce lundi 29 octobre 2001…

Ce jour-là, un homme cagoulé, vêtu d’une veste de cuir marron et d’un jean, parcourt les rues de la ville en tirant au hasard sur les passants.



Le bilan est terrible : 4 morts, 7 blessés. L’auteur de cette fusillade mortelle s’appelle Jean-Pierre Roux-Durrafourt. Il a 44 ans. Il travaille à la SNCF. Après son arrestation, il dira avoir oublié tout souvenir de ses actes.



Comment expliquer ces crimes gratuits dont les victimes sont choisies au hasard ? Comment cerner le profil de ces tueurs ? Y a-t-il un âge critique ? Des lieux de prédilection ? Des signes avant-coureurs qui auraient permis déviter ces drames ?



Nous ouvrons ce dossier de Tueur de masse français avec mes invités pour tenter de mieux comprendre un phénomène qui touche de plus en plus les pays développés depuis une trentaine d’années. Le bilan est terrible : plus de 800 morts. Une moyenne de 7 à 10 tueries par an.

