Rentrée : "ne pas banaliser la souffrance de l'enfant, mais ne pas dramatiser"

publié le 05/09/2017 à 07:17

Ce lundi 4 septembre, c'était la rentrée scolaire. Pour les parents, il faut donc gérer le jour d'après de leurs "petits bouts". Pour certains d'entre eux, cela ne s'est pas bien passé avec des larmes à la sortie de l'école. "Certains enfants sont rentrés hier déçus de la maîtresse ou du maître, peut-être déçus de pas être avec leurs copains", explique Audrey Akoun, psychothérapeute.



Celle qui gère le site www.lafabriqueabonheurs.com assure "qu'aujourd'hui, en tant que parents, on va pas dramatiser, on est qu'au deuxième jour d'école". Elle explique que "c'est normal pour certains enfants d'avoir des angoisses, d'exprimer leur frustration, de pleurer". Il faut donc accueillir ces peurs et les laisser parler et leur raconter notre vécu d'école nous parents. Le but est de leur montrer qu'ils sont "compris et entendus".

Psychopédagogues, coachs scolaires ou médiateurs

Pour les enfants pour lesquels il y a une réelle "angoisse de séparation", là-aussi "on continue à rassurer l'enfant". En tant que parent, on doit prendre soin de dire à l'enfant "qu'on pense à lui quand on est au travail". Audrey Akoun donne quelques astuces pour rassurer les petits tels que les doudous ou les petits dessins. "Le principal, c'est d'en parler, de ne pas banaliser la souffrance de l'enfant, mais de ne pas la dramatiser". Il faut donc parler à ses enfants et leur demander ce qui pourrait les aider "ils ont toujours les bonnes réponses".

Toutefois, si les angoisses persistent au-delà de la rentrée, Audrey Akoun assure qu'il ne faut pas hésiter à aller en parler avec l'enseignant en premier lieu et si ça pose un vrai problème on en parle alors à un professionnel. "Aujourd'hui, il existe des psychopédagogues, des coachs scolaires ou un médiateur". Il faut en parler à un tiers. Il ne faut pas hésiter à aller trouver des aides pour l'enfant, "on ne le laisse pas pendant des mois avec ses angoisses".