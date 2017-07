publié le 17/07/2017 à 14:22

Classé comme l'un des dix fugitifs les plus recherchés du FBI pendant 25 ans, Donald Webb n'est désormais plus recherché par la police fédérale américaine. Son corps a été retrouvé vendredi 14 juillet dans le jardin de son épouse, dans le Massachusetts aux États-Unis. Le 4 décembre 1980, Donald Webb avait tué le chef policier Gregory Adams, de deux balles à bout portant. Depuis, le FBI le recherchait, sans jamais avoir retrouvé sa trace.



Caché par sa femme Lilian Webb, l'homme serait décédé en 1999. Son épouse aurait ensuite enterré son corps dans le jardin, pour continuer de le cacher à la police. Aujourd'hui âgée de 82 ans, elle a été graciée après avoir tout avoué aux enquêteurs. Interrogée par le Boston Globe, la veuve du policier tué Gregory Adams a partagé sa colère face à la clémence accordée à Lilian Webb : "Elle a aidé et soutenu un meurtrier", a-t-elle déclaré au journal américain.