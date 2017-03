Qui a tué Eric Calers ?

publié le 09/03/2017 à 13:00

L'édito de Jacques Pradel



A la Une de l'Heure du Crime aujourd'hui, l’affaire Eric Callers, l’histoire d’un crime commis il y a 15 ans dans un petit village du nord de la France, dans des circonstances qui n’ont pas permis aux gendarmes de la section de recherche de Lille d’identifier formellement le coupable.

Il reste aujourd’hui un suspect n°1, mis en examen pour assassinat, qui a passé deux ans en prison, puis qui a été relâché et qui continue de nier toute implication dans l’affaire.



Cet homme est au cœur d’une bataille entre ses avocats et les avocats de la partie civile persuadés de sa culpabilité.



Pour tenter d’y voir plus clair, nous avons réuni les principaux acteurs du dossier et le journaliste qui nous a fait découvrir cette incroyable histoire dans un hors-série publié par le groupe de presse Nord-Littoral à la fin de l’année 2016.



Nos invités

Thierry Saint-Maxin, journaliste à l'hebdomadaire L’Echo de la Lys, auteur du hors-série "Dix affaires criminelles au fil de la Lys" (Nord Littoral, 2016).

Dix affaires criminelles au fil de la Lys (Nord Littoral, 2016).

Hubert Delarue, avocat au barreau d'Amiens, avocat de Jean-Michel Leblanc, Xavier Brunet, avocat au barreau de Béthune, avocat de Cécile Calers, Jean-Marc Bloch, ancien chef du SRPJ de Versailles.





Vous pouvez à tout moment soumettre une affaire à Jacques Pradel. Laissez votre message avec les principales informations nécessaires à l'équipe de l'émission pour programmer, peut-être prochainement, ce fait-divers dans L'Heure du Crime.

L'équipe de l'émission vous recommande