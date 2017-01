Quels enjeux se cachent derrière un héritage ?

Ce que nos parents nous lèguent quand ils quittent ce monde n'est pas toujours bien compris, bien vécu, accepté…Les bons comptes font les bonnes familles dans "On est fait pour s'entendre" !

03/01/2017

Étape complexe dans la vie de la famille, l'héritage a une dimension symbolique et affective qui dépasse la seule valeur financière des biens (ou dettes) laissés par les parents disparus... Et les répercussions émotionnelles engendrent parfois des querelles et règlements de compte (entre frères et soeurs) liés à un passé encore douloureux. Les tensions familiales qui émergent ne sont-elles qu'une histoire d'argent ? L’héritage peut-il être un fardeau ? Qu'est-ce qu'une transmission réussie ?

Nos Invitées

> Nicole Prieur, philosophe, psychothérapeute

"La Famille, l'argent, l'amour", co-écrit avec Bernard Prieur (Albin Michel°

> Valérie Guillard, Docteur en sciences de gestion et maître de conférences en marketing à l'université Paris-Dauphine



