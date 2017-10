Hallowen : ce qu'il faut savoir sur cette fête venue d'Irlande

publié le 31/10/2017 à 12:32

"Des bonbons ou un sort !" Pour beaucoup, ce mardi 31 octobre est synonyme d'araignées, de bonbons, de citrouilles, de déguisement... Depuis des générations, Halloween connaît un fort engouement en Amérique du Nord, plus qu'en France et plus globalement en Europe, pourtant sa région d'origine.



Ce n'est pas pour rien qu'on le célèbre la veille de la Toussaint, fête des morts. Halloween, mot né de la contraction anglaise All Hallows Eve, est consacré à fêter "tous les saints". Bien que pour certains cette soirée n'a rien de religieux et n'est qu'un prétexte à promotions, actions marketing et commerciales en tout genre, Halloween reste pour beaucoup une fête durant laquelle on prend un malin plaisir à se faire peur.

Entre amis ou en famille, les petits comme les grands sortent du monde réel le temps d'une soirée, pour se réincarner en poupée hantée, en vampire, en sorcière ou en mort vivant, tous acteurs du monde terrifiants des morts. Un phénomène qui semble revenir petit à petit en France.

Une fête vieille de 3000 ans

C'est à l'époque des Celtes et plus particulièrement en Irlande qu'Halloween a vu le jour. Pas si éloignée de sa signification actuelle, cette fête vieille de trois millénaires célébrait le nouvel an Celte. Les celtes irlandais se basaient sur le calendrier lunaire qui s'achevait le 31 octobre et non le 31 décembre.



Pour eux, cette dernière nuit de l'année était donc consacrée au dieu de la mort, Samain. Pour la célébrer, il était alors de coutume de revêtir des costumes, une manière de faire fuir les mauvais esprits, car en ce temps, les Celtes pensaient que l'allongement de la nuit attirait les fantômes et autres créatures démoniaques.

La tradition des citrouilles inspirée d'un conte

Les énormes cucurbitacées orangées sont transformées en lanternes effrayantes. Les trous taillées dans leur chair, représentant souvent un visage maléfique, laissent passer la faible lumière des bougies qui logent à l'intérieur.



La tradition de la citrouille, comme la célébration, est tirée tout droit d'Irlande. Elle est inspirée du conte irlandais de Jack O'lantern, dans lequel le personnage ivrogne appelé Jack, signe un pacte avec le diable Satan, la veille de la Toussaint. Lors de sa mort, Jack se voit refuser le paradis, et attend le jugement dernier avec un morceau de charbon ardent pour éclairer son chemin. Le personnage place alors la braise dans un navet qu'il a vidé, de manière à créer une lanterne.



Durant Halloween, les Irlandais et Écossais prirent alors l'habitude de creuser des navets en sculptant des visages à l'intérieur, afin de rendre hommage aux âmes damnées comme le personnage du conte. Dans les années 1940, alors que les irlandais migraient en masse vers les États-Unis, les navets manquaient. La citrouille, plus répandue et plus facile à travailler, à donc remplacé progressivement le navet.