Prophètes, mode d’emploi

publié le 17/08/2017 à 10:00

Un nouvel été des Aventuriers de l’Inconnu

Avec Henri Gougaud, nous vous emmenons chaque jour au pays de l’étrange, pour explorer les zones d’ombre de notre monde, ce que Henri Gougaud appelle « les inexplicables merveilles de la vie ».



Avec nos invités, nous tenterons d’échafauder des hypothèses, de dresser la longue liste des « peut-être » et des « pourquoi pas », en réponse aux questions que nous posent ces événements inexpliqués qui obsèdent l’Humanité depuis la nuit des temps.

Y a-t-il une vie après la vie ? Le hasard existe-t-il ? Comment expliquer les phénomènes comme la voyance ou la télépathie ? D’où viennent les pouvoirs des chamanes ? Les expériences de sortie du corps sont-elles de l’ordre du réel ou de l’illusion ?

Prophète, mode d'emploi

Notre émission des Aventuriers de l'Inconnu est aujourd'hui surmontée par un immense point d'interrogation : à quoi servent les prophéties ? Et, est-ce que leurs prophéties servent à faire peur ou au contraire à éviter un drame qu'on a plaisir d'annoncer ?





Avec les prophéties de malheur et de fin du monde, il semble qu'on joue à avoir peur. Depuis la nuit des temps, il y a eu des prophètes, puisque l'avenir, en dehors de la prophétie, intéresse toujours tout le monde. Mais la prophétie suppose justement quelque chose d'inacceptable : que l'avenir est déjà écrit et qu'il existe déjà quelque part.





C'est de tout cela et de bien d'autres choses dont nous allons parler à travers les fameuses prophéties de Michel de Notre Dame, plus connu sous le nom de Nostradamus, le prophète le plus célèbre au monde.

Nos invités

José Martin, auteur du livre « Nostradamus, énigme du midi » publié aux éditions José Martin.

Nostradamus, énigme du midi de José Martin.