publié le 05/06/2017 à 22:57

Après l'attentat de Londres qui a fait 7 morts et 48 blessés, la première ministre britannique Theresa May a accusé les fournisseurs d'accès d'être responsables de la diffusion sur internet de la propagande du groupe État islamique. Elle réclame des mesures d'encadrement et d'interdiction à l'échelle internationale. La France mène le même combat.



Pourtant, il apparaît compliqué de mettre fin à cette propagande sur internet. "C'est extrêmement complexe parce qu'internet, par définition, a été conçu comme un média qui permet de résister à beaucoup de censure, où d'arrêt de communication", explique Jérome Billois, expert en cybercriminalité. Ce dernier rappelle toutefois que c'est ce que tentent de faire les grands acteurs d'internet, comme Google, Twitter ou encore Facebook. "Mais face au déluge d'informations qui arrivent chaque jour chez eux, ils ont effectivement des difficultés. Ils peuvent mettre beaucoup de temps à réagir quand ils reçoivent des demandes", souligne Jérôme Billois.

Même si ces géants créent une force en s'alliant contre cette propagande, ils ne peuvent pas toujours réagir assez rapidement. "Après il faut voir que toutes les minutes il y a 400 heures de vidéo ajoutées sur YouTube, ou encore 350.000 tweets publiés. On dépasse l'échelle de ce qui est faisable humainement en terme d'analyse de contenu et de réaction, donc il faut s'appuyer sur des analyses automatiques", explique Jérôme Billois.



Sauf qu'aujourd'hui, "l'intelligence artificielle n'est pas encore totalement au point et souvent, elle va faire des erreurs et va laisser passer des contenus". Aujourd'hui, les géants d'internet s'appuient beaucoup sur le signalement effectué par leurs utilisateurs pour repérer et effacer la propagande jihadiste.