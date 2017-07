publié le 26/07/2017 à 09:08

96 euros de dommages-intérêts. C'est la somme que devra verser l'Etat à Jim, élève du lycée Lakanal à Colombes, dans le département des Hauts-de-Seine : 1 euro symbolique par heure d'absence des professeurs de l'adolescent cette année. Une première.



"La goutte d'eau c'est le nombre, c'est inadmissible. Il y a eu des absences de trois semaines, ou d'un mois", s'indigne Philippe, le père de Jim au micro de RTL. Il juge que "ces heures sont perdues" et que le premier trimestre de son fils est "passé à l'as". Car le lycéen, pourtant sérieux, s'est vite senti découragé. "Quand on se lève à huit heures du matin, qu'on fait le trajet jusqu'au lycée... On le prend un peu mal", explique-t-il avant d'ajouter : "Au début, on n'y prête pas attention mais quand on fait l'addition au total, c'est démotivant".



Et d'autres plaintes comme celle des parents de Jim pourraient vite voir le jour. Pour le moment, Jim est le seul élève à avoir déposé plainte "mais il y en a trente dans la classe", prévient l'avocate de la famille, Delphine Krust. Elle mise sur l'ouverture d'une action de groupe, un "outil redoutable" pour faire levier face au problème des professeurs absents dans l'éducation nationale. Et ce, possiblement dès la rentrée prochaine.