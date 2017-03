On refait le monde

En revanche, Christian Ménanteau est moins partagé. "Je crois que tout va se jouer sur le pari que Macron a mis sur la table, c'est-à-dire briser le club droite-gauche", analyse le journaliste. Mais s'il voit clairement se dessiner un second tour Macron-Le Pen , Christian Ménanteau n'exclut pas "que François Fillon puisse faire un petit quelque chose". On refait le monde avec : - Olivier Mazerolle, présentateur du Grand Jury sur RTL - Jean-Luc Mano, conseiller en communication - Rokhaya Diallo, documentariste - Christian Ménanteau, journaliste économie sur RTL

Pour Jean-Luc Mano, rien n'est moins sûr. "La prudence est de mise après les chiffres erronés donnés durant les primaires de la droite et du PS", recadre le communicant pour qui "l'élection est encore très ouverte". "Il reste entre 35 à 37% d'électeurs qui n'ont pas encore soit : décidé d'aller voter, soit pour qui voter, soit qui peuvent encore changer d'avis", tempère-t-il. Même son de cloche pour Rokhaya Diallo. "Il est extrêmement difficile de se prononcer car deux profils très différents. On est dans une configuration inédite". D'après la documentariste, l'inconnue reste l'abstention . "Les abstentionnistes ne sont pas tous des gens apolitiques , au contraire, ils sont très politisés mais ce sont des déçus qui ne se retrouvent pas dans les candidats ", détaille-t-elle.

Présidentielle : les jeux sont-ils faits?

Les deniers sondages donnent Emmanuel Macron et Marine Le Pen au coude à coude lors du second tour de l'élection présidentielle. Un rebondissement est-il encore possible?

