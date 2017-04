publié le 04/04/2017 à 14:04

Dix-neuf fédérations ont lancé ce mardi 4 avril un appel aux candidats à l'élection présidentielle. Ce projet, baptisé La Fabrique de l'avenir, entend faire changer les mentalités des candidats à l'Élysée, qui ne semblent pas considérer que l'industrie signifie avenir. "On a jusqu'au 18 juin pour convaincre dans la campagne que c'est un sujet majeur, porteur de l'avenir", explique Philippe Darmayan, président d'ArcelorMittal France et du Groupement des Fédérations industrielles. Il explique également que sur un plus long terme, "nous voulons parler aux Français de l'industrie".



Si les industriels veulent peser dans cette présidentielle, dans le même temps le secteur pâtit d'un coût du travail trop élevé et a donc du mal à être compétitif. "Il y a beaucoup plus que cela", estime Philippe Darmayan qui juge que le secteur est plombé par trois problématiques. "On a un problème de modernisation de l'outil de production pour lequel il y a eu des mesures prises, mais qui ne sont pas des mesures de long terme", pointe le président d'ArcelorMittal France qui cite également le non-renouvellement des business model et de l'offre pour s'adapter à la révolution digitale et à celle des économies vertes.

"Enfin, on a un troisième dossier spécifique à l'industrie qui est la formation (...) Malgré la baisse des effectifs industriels dont on parle tout le temps, nous embauchons toujours 250.000 personnes par an et nous avons du mal à trouver les bonnes qualifications", explique Philippe Darmayan.