Nicolas Domenach : "Mes conseils pour que votre enfant devienne président"

publié le 01/03/2017 à 12:12

Premier conseil délivré par Nicolas Domenach pour que votre descendance accède aux plus hautes responsabilités : s'y prendre "très tôt". "Dès le choix des prénoms, certains prédestineraient aux plus hautes destinées, comme François le Français bien sûr ou, Nicolas, qui signifie la victoire du peuple", indique-t-il. "D'aucuns disent qu’il faut éviter les prénoms à jeux de mots, du genre Adémar... au quart de tour, ou ceux qui seraient trop marqués, tels Térébenthine, Leila ou Zhora", ajoute le journaliste.



"Pour l’essentiel, il faut avoir un père qui vous méprise, ou pour le moins qui vous mésestime (je sais, ce sera dur pour vous !)", prévient Nicolas Domenach. Et de faire allusion à la thèse du livre Même les politiques ont un père (signé Émilie Lanez), selon laquelle "l'enfant a besoin de conquérir la reconnaissance que ne lui a pas accordé son paternel". Et de citer les exemples de Jacques Chirac, Marine le Pen, Ségolène Royal ou encore François Hollande.

"Ce qui compte aussi, je dirai même surtout c’est le rôle de la mère", poursuit le journaliste, en référence à un autre ouvrage de deux journalistes, Les politiques aussi ont une mère. L'ouvrage "met en lumière le rôle déterminant dans l’élévation des grands hommes des mères d’abord, mais des grands-mères comme pour Emmanuel Macron", analyse Nicolas Domenach.