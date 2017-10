Pourquoi les Américaines envoient les factures de leur pilule à Trump

publié le 26/10/2017 à 09:28

Une clause de conscience religieuse et un accès aux moyens de contraception restreint pour les plus pauvres : la politique en matière de droits sexuels et reproductifs des États-Unis devient de plus en plus conservatrice.



Le président Donald Trump et plusieurs gouverneurs américains rendent notamment l'accès aux cliniques pratiquant l'avortement presque impossible (certaines Américaines doivent alors parcourir des centaines de kilomètres pour se rendre à un rendez-vous chez un médecin capable de leur prescrire la pilule par exemple).

Pour protester contre cette législation restrictive, le Women Equality Center a lancé la campagne "Keep Birth Control Copay Free" ("laissez l'accès à la pilule contraceptive gratuit", en VF), rapporte Teen Vogue.

600 dollars par an

Les Américaines peuvent alors envoyer, via le site Internet de la campagne, une facture à la Maison-Blanche. On peut lire dessus le montant de leurs dépenses futures liées à leur contraception et ce, peu importe la méthode. Ce montant correspond à la suppression des aides orchestrées par Barack Obama et bientôt supprimées par Donald Trump.



Par exemple, une femme sous pilule devra dépenser environ 600 dollars par an. Aux États-Unis, plus de 62 millions de femmes bénéficient d'un accès gratuit à la contraception et sont donc en passent de perdre ce droit, le 5 décembre prochain.