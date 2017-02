REPLAY - INVITÉ RTL- Philippe Dorge, directeur général adjoint de la Poste en charge des courriers et des colis évoque l'accord signé entre les syndicats sur les conditions de travail des facteurs.



Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Un accord a été validé par la Poste mardi 31 janvier après la signature de deux syndicats : la CFDT et FO. En octobre dernier, plusieurs suicides de facteurs avaient alerté les autorités et révélant le profond malaise de la profession. Une grande entreprise "humaine où il y a beaucoup de bonheur mais aussi des détresses", explique Philippe Dorge, directeur général adjoint de la Poste en charge des courriers et des colis.



Ce dernier affirme avoir décidé "d’accélérer le calendrier d'une négociation sur l'évolution du métier de facteur".

"Nous voulons maintenant appliquer les mesures concrètes" explique Philippe Dorge. Cette négociation sur les conditions de travail des 70.000 facteurs et leurs encadrants faisait suite à la forte médiatisation du "mal-être" des postiers.



Des représentants syndicaux ainsi que des cabinets d'expertise avaient dénoncé en fin d'année dernière une ambiance délétère, évoquant plusieurs cas précis d'accidents du travail et des suicides. La Poste salue aujourd'hui un "accord historique".