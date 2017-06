publié le 13/06/2017 à 11:30

L'édito de Jacques Pradel





A la Une de l’Heure du Crime aujourd’hui, l’affaire Michel Neyret ou l’histoire d’un flic d’exception qui a enchaîné les succès pendant 35 ans.

Patron de l’antigang de Lyon à 29 ans, décoré de la Légion d’Honneur après l’arrestation spectaculaire de trois grosses pointures du grand banditisme en cavale, puis directeur adjoint à la direction inter-régionale de la police judiciaire de Lyon, Michel Neyret a rapidement obtenu son titre de "super flic".





Jusqu'au 29 septembre 2011, quand les hommes de la police des polices l’interpellent avec son épouse à 6 heures du matin.

Très vite, on apprend qu’il était pisté depuis des mois par la police des polices, dans le cadre d'une enquête pour corruption, trafic international de stupéfiants et blanchiment d'argent. On le soupçonne d'être passé de l'autre côté, et d'avoir travaillé main dans la main avec le grand banditisme.



Il nous livre aujourd'hui sa propre vérité sur toute cette affaire.

Nos invités

Michel Neyret, ancien directeur adjoint à la direction inter-régionale de la Police Judiciaire de Lyon, auteur du livre « Flic » paru chez Plon.

Flic de Michel Neyret (Plon, 2017).

Olivier Marchal, acteur, réalisateur, ancien inspecteur de Police.



Vous pouvez à tout moment soumettre une affaire à Jacques Pradel. Laissez votre message avec les principales informations nécessaires à l'équipe de l'émission pour programmer, peut-être prochainement, ce fait-divers dans L'Heure du Crime.

L'équipe de l'émission vous recommande