Port-Lauragais : comment s'organise la vie sur une aire d'autoroute

publié le 23/07/2017 à 08:45

Port-Lauragais, c'est un port sur le Canal du Midi, des arbres et un plan d'eau. Tous les ans, à l'aller comme au retour, François ne manque pas de s'arrêter ici : "Elle est agréable, quand on sait qu'on arrive près de celle-là, on s'y arrête en général", confie-t-il.



Et pour ce week-end de grande migration, on y organise des animations. Pour que les conducteurs se reposent, Hugo, de Vinci autoroute, traîne un chariot avec d'énormes et confortables coussins : "Il commence à faire beau, on va les sortir, très vite on va avoir du monde dedans, assure-t-il. Certains y passent plus de temps, les gens sont contents, ils sont bien, c'est ce qu'on recherche aujourd'hui".

Pour les enfants, au programme c'est des jeux et du sport. L'occasion de faire passer des messages de sécurité. Nelson, un petit garçon, a bien retenu la leçon : "Il faut protéger les hommes en jaune parce que c'est un métier très dangereux à cause de nous parce qu'on ne fait pas attention à eux", répète-t-il.



David est chef de district pour Vinci : "Nous avons beaucoup d'accidents liés à l'hypovigilance et à la somnolence. Le fait de leur donner l'occasion de prendre le temps, de faire en sorte que les enfants puissent se défouler, c'est ça le plus important", estime-t-il.

L'aire de Port-Lauragais, c'est aussi une station service, dirigée par Anthony. Ce weekend, il a doublé ses équipes : "Il y a à peu près 3.000 clients par jours. Cela fait beaucoup de travail mais on se prépare bien en amont, les équipes sont prêtes, les saisonniers sont formés en début de mois pour affronter la saison", détaille-t-il.



En plus du canal et de son décor, on trouve aussi ici un grand restaurant : 400 repas sont servis le midi, 100 le soir. Dirigé par Frédéric, on y trouve comme spécialité, sans grande surprise, du cassoulet : "Entre Castelnaudary, Toulouse et Carcassonne, c'est le triangle des Bermudes du Sud-Ouest. On s'engouffre dans le cassoulet, le confit, le magret... on ne peut pas y échapper", s'amuse Frédéric.



Finalement, une aire de repos sur la route des vacances, ça sent encore bon les vacances, comme l'affirme Samantha : "Même si on est sur le chemin du retour, ça reste les vacances, les petites pauses familiales... ça fait partie des vacances".