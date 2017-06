Pollution : le professeur Aubier jugé pour "témoignage mensonger"

et Loïc Farge

publié le 14/06/2017 à 11:51

C'est une première. Le pneumologue Michel Aubier est jugé ce mercredi 14 juin à Paris pour avoir menti sur ses liens avec Total. En avril 2015, l'ancien chef de service à l'hôpital Bichat de Paris avait nié tout lien avec des "acteurs économiques" face à une commission du Sénat qui le recevait pour évoquer le "coût économique et financier de la pollution de l'air". Il avait auparavant juré de dire "toute la vérité, rien que la vérité", en levant la main droite. En mars 2016, devant la même commission réunie à huis clos, il avait toutefois confirmé des informations révélées par Libération et Le Canard Enchaîné, à savoir qu'il touchait de 50.000 à 60.000 euros par an du groupe pétrolier Total depuis la fin des années 1990.



"Manifestement, le professeur Michel Aubier a reconnu sa faute", raconte sur RTL Jean-François Husson, qui présidait la commission sénatoriale. Il raconte qu'il ne partait "avec aucun préjugé" avant l'audition.

Le Sénat s'est constitué partie civile dans cette affaire, tout comme les deux organisations non gouvernementales Générations futures et Ecologie sans frontière. Le délit de "témoignage mensonger" est passible de jusqu'à cinq ans de prison et 75.000 euros d'amende.