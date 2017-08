Piétonnisation des Champs-Élysées : comment circuler dimanche ?

publié le 06/08/2017 à 04:30

Comme chaque premier dimanche du mois depuis mai 2016, les Champs-Élysées seront piétonnisés. Le 6 août, entre 11 heures et 18 heures, la célèbre avenue sera donc rendue aux Parisiens, cyclistes et autres touristes entre le rond-point des Champs-Élysées-Marcel-Dassault et la rue de Presbourg, tous deux non inclus dans la piétonnisation.



La circulation sera fermée dès 9 heures et ce, jusqu'à 19 heures. Un périmètre d'isolement est mis en place aux abords de l'avenue, précise la préfecture de police. Il sera délimité par les voies suivantes, qui demeureront ouvertes aux véhicules : rue Arsène Houssaye, rue Lord Byron, rue Châteaubriand, rue Washington, rue d’Artois, rue de Berri, rue de Ponthieu, avenue Franklin Delano Roosevelt, rond-point des Champs-Élysées, avenue Montaigne, rue François 1er, rue Quentin Bauchart, rue Vernet, avenue Marceau, rue de Presbourg.



La préfecture de police conseille aux automobilistes de "contourner très largement le périmètre concerné'".