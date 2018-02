Philippe Atienza fabrique des chaussures sur-mesure de grand luxe

publié le 12/02/2018 à 11:49

Quand vous poussez la porte de l'atelier de Philippe Atienza, vous êtes tout de suite séduit par les odeurs et les outils d'autrefois. "Ce sont tous les matériaux qu'on utilise : le cuir, le bois, certains tissus, le liège", explique-t-il.



Le métier de bottier consiste à faire des chaussures pour hommes et pour femmes, sur-mesure. Philippe met son talent au service de la créativité et de la fantaisie. Il confectionne ici depuis deux ans des souliers pas comme les autres.

"C'est à la fois le confort, le maintien - pour dames, on pourrait dire une cambrure bien adaptée", décrit notre artisan. "Que ce soit pour homme ou pour dame, on peut aussi imaginer que les gens dans le commerce vont trouver une chaussure soit trop grande, soit trop petite, en fonction de la largeur de leur pied.

Vient ensuite le choix des matières. "On fait des chaussures à plateforme sans talon, sur lesquelles on peut amener des broderies, travailler la plume ou des cristaux Swarovski". Son talent, sa créativité et sa fantaisie sont vrai plus pour ses clients, qui n'hésitent pas à débourser 3.000 à 4.000 euros pour leurs souliers.

"Un challenge au quotidien"

"C'est un métier qui est apparenté à du luxe. Le fait de créer un atelier de botterie comme celui-ci, c'est d'une certaine façon créer une marque de luxe. D'où le challenge très important", lance Philippe Atienza.

"On connait beaucoup de marques de luxe, même de très grosses maisons, qui n'ont pas autant de moyens", poursuit-il. Et d'évoquer un "challenge au quotidien". Un défi qu'il a réussi à relever.





Ils sont quatre aujourd'hui dans l'entreprise. L'effectif a doublé en deux ans. Et c'est vraiment un métier passion. Philippe est tombé dans la marmite à 16 ans, grâce à son sport favori : l'équitation.

Il propose aussi des stages de découverte du métier: pour se familiariser aux méthodes de coutures et d'assemblages, vous pouvez même repartir avec vos chaussures sur-mesure.