publié le 12/02/2018 à 08:25

Réquisitionner des bureaux vides pour les transformer en logements d'urgence, c'est l'idée avancée ce dimanche 11 février par Julien Denormandie, secrétaire d'État auprès du ministre de la Cohésion des territoires, qui était l'invité du Grand Jury RTL-LCI-Le Figaro.



"Aujourd'hui c'est compliqué de réquisitionner des bureaux", a-t-il confié. "Je vais présenter avec Jacques Mézard (le ministre de la Cohésion des territoires, son ministre de tutelle, ndlr) un projet de loi logement en mars, au sein du Conseil des ministres. On prévoira la possibilité de réquisitionner des bureaux pour en faire des centres d'hébergement d'urgence".

"Malheureusement, la disposition législative n'existe pas au moment où l'on se parle", a regretté le secrétaire d'État, qui assure que le gouvernement "va modifier la loi" pour pouvoir agir. Mais est-ce vraiment réalisable ?

Entre 2 et 5 millions de m2 de bureaux vides actuellement

Aujourd'hui en France on estime qu'il y entre 2 et 5 millions de mètres carrés de bureaux vides. Pour se donner une idée, avec 5 millions de mètres carrés de bureaux vides, on pourrait créer 70.00 logements, selon le directoire de la France, un gestionnaire d'actifs immobiliers. Sur le papier, l'idée est séduisante, puisque des milliers de personnes pourraient bénéficier d'un toit.



Seulement, cette menace de réquisition, cette recette politique, est utilisée depuis des années, jusqu'ici sans résultat. Lors du dernier quinquennat, Cécile Duflot, alors ministre du Logement et de l'Égalité des territoires, l'avait à son tour évoquée. Résultat, la mission chargée d'évaluer ces réquisitions avait conclu à des "procédures inopérantes". Et en cinq ans, et malgré un affichage politique fort, rien ou presque n'avait changé.