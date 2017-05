Peut-on faire plus pour lutter contre le terrorisme ?

publié le 23/05/2017 à 22:05

Le président de la République s’est rendu à l'ambassade du Royaume-Uni ce mercredi 23 ami pour rendre hommage aux victimes de l’attentat qui a frappé Manchester la veille. Emmanuel Macron a également annoncé sa volonté d’une "task force anti-Daech". François Baroin veut une loi de sécurité intérieur dès le mois de juillet quand Marine Le Pen appelle encore à la fermeture des frontières et à l’exclusion de fichés S de nationalité étrangère.



Pour Alain Duhamel, il s’agit de la nouvelle manifestation "d’une bataille qui va durer encore 10 ans, peut-être 20 ans", avec "une dimension internationale qui est difficile à régler". Ivan Rioufol pointe de son côté l’obstacle persistant des "territoires perdus de la République" : "il y a en France-même une contre société". "La guerre contre Daech et contre le terrorisme, nous la gagnerons, dans la douleur, et sur le terrain là-bas et dans nos société", assure de son côté Anne Rosencher.

On refait le monde avec :

- Anne Rosencher, directrice déléguée de la rédaction à L'Express

- Claude Posternak, fondateur de L’Important.fr

- Ivan Rioufol, éditorialiste au Figaro

- Alain Duhamel, éditorialiste à RTL