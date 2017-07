publié le 13/07/2017 à 11:02

Un nouvel été des Aventuriers de l’Inconnu.

Avec Henri Gougaud, nous vous emmenons chaque jour au pays de l’étrange, pour explorer les zones d’ombre de notre monde, ce que Henri Gougaud appelle « les inexplicables merveilles de la vie »



Avec nos invités, nous tenterons d’échafauder des hypothèses, de dresser la longue liste des « peut-être » et des « pourquoi pas », en réponse aux questions que nous posent ces événements inexpliqués qui obsèdent l’Humanité depuis la nuit des temps.

Y a-t-il une vie après la vie ? Le hasard existe-t-il ? Comment expliquer les phénomènes comme la voyance ou la télépathie ? D’où viennent les pouvoirs des chamanes ? Les expériences de sortie du corps sont-elles de l’ordre du réel ou de l’illusion ?

Peut-on communiquer avec les morts ?

Aujourd'hui nous allons parler de communication avec les morts : peut-on vraiment communiquer avec les morts ? Faut-il toujours être médium pour communiquer avec les morts ? Est-ce qu'il s'agit d'une illusion ou au contraire d'une expérience bien réelle ?



Ce sont ces questions et bien d'autres encore que l'on se pose et que nous allons poser à notre invitée, Geneviève Delpech, qui a publié cette année aux Editions First un long récit intitulé Te retrouver, où elle a retranscrit les communications qu'elle a entretenu avec son mari, Michel Delpech, après son décès.



Dans ce livre, Geneviève Delpech raconte aux lecteurs comment elle est parvenue à renouer le dialogue avec son mari disparu et comment, d'un monde à l'autre, ils continuent à dialoguer et à partager.



A la lire, il s'agit bel et bien d'une expérience réelle et c'est ce que nous allons voir avec elle dans un instant...

Nos invités

Geneviève Delpech, médium, auteur du livre "Te retrouver" publié aux Editions First.

