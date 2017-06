publié le 16/06/2017 à 11:47

La maltraitance envers les personnes âgées reste un sujet encore peu abordé. Pourtant, en 2013, Michèle Delaunay, ex-ministre déléguée chargée des Personnes âgées, avait avancé le chiffre de 600.000 cas recensés en France. Dans le même temps, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) expliquait qu'une personne âgée sur dix serait victime de maltraitance chaque mois. Un fléau illustré par le nombre d'appels reçus par le 3977 en 2016. Ce numéro vert, créé en 2008, permet aux personnes âgées d'appeler pour dénoncer des actes de maltraitances, physiques ou psychologiques.



En 2016, la plateforme nationale et les 55 centres d'écoutes présents dans 77 départements ont reçu 29.610 appels, contre 24.432 en 2014 et 23.630 en 2013, rapporte Le Figaro. "Un chiffre stable qui a donné lieu à l'ouverture de plus de 14.000 dossiers de suivi", affirme le président de la Fédération 3977, Alain Koskas.

Coups, pressions, abus financiers

La Fédération 3977 précise que dans un tiers des cas (29,1%), ces appels concernent des cas de maltraitance psychologiques : insultes, menaces ou encore humiliations. Viennent ensuite les atteintes physiques (13%) et les abus financiers (12,7%). Les sévices sont commis par la famille proche, comme par des commerciaux. Certains d'entre eux "vont jusqu'à éplucher l'annuaire pour cibler les personnes âgées en repérant les prénoms des années 1930-40", se désole Alain Koskas.

Dans 13,5% des cas, les appels concernent "des cas de la négligence passive", note Le Figaro. Cela signifie que les actes de maltraitance ne sont pas intentionnels, mais surviennent "par manque de connaissance ou par épuisement de la part du maltraitant". Le quotidien précise que d'une région à l'autre les formes que prennent ces actes sont différentes. Ainsi, la maltraitance financière représente 50% des appels pour Paris.

Des proches à bout

Une fois sur deux, la maltraitance est effectuée par un proche "Il s'agit le plus souvent du fils, de la fille ou du conjoint (80% des situations)", note Le Figaro. "Ce peut être un enfant qui sature de voir sa maman dans cet état, l'épouse qui a le sentiment de devoir être là pour son mari 24 heures sur 24 et qui fatigue", énumère le président du 3977, qui précise tout de même que peu de cas de "maltraitance perverse" enfants-parents sont découverts.

Maltraitées à domicile

Si les médias se font régulièrement l'écho de cas de maltraitance dans certains établissements d'accueil des personnes âgées, ce n'est pas dans ceux-ci qu'on en dénombre le plus. "Dans 70% des cas, elle (la maltraitance, ndlr) a lieu au domicile, dans l'intimité d'un appartement, d'une chambre ou dans le voisinage", souligne Le Figaro.