Patrick Timsit rend hommage aux mamans dans un spectacle touchant

publié le 22/12/2017 à 21:51

Ce livre, "c’est une déclaration d’amour aux mamans", explique Patrick Timsit. "Aucun fils ne sait vraiment que sa mère est mortelle", poursuit-il. L’humoriste a découvert le roman sur le tard, lorsqu’il devait en sélectionner des extraits pour les présenter lors d’un atelier. J’apprenais de morceaux en morceaux et je me suis dit, ‘toi et moi, on a rendez-vous sur scène.’ J’attendais d’avoir la maturité professionnelle pour être au service de l’œuvre."



Une pièce difficile à jouer, en raison de l’émotion que génère cette histoire d’un fils qui a perdu sa mère. À tel point que Patrick Timsit en interdit l’accès à sa propre mère. "Elle est quand même venue en secret lors de la première, je ne le savais pas", sourit-il.

Faire une confusion des genres

Trouver la simplicité dans un contexte aussi lourd est la chose la plus difficile. "L’idée c’est de ne pas faire théâtre. Qu’on ne sache plus qui parle entre Cohen ou moi". Un flou qui se poursuit jusqu’à l’utilisation d’images de l’enfance de Patrick Timsit. "Il y a une confusion des genres. Il est arrivé de Corfou, je suis arrivé d’Alger. Tous les dimanches on s’habillait ridiculement bien, alors que personne ne se promenait avec nous."

Cet amour d’un fils à sa mère l’a accompagné toute sa vie. "Je me suis vu dans des situations terribles, à mon âge, me réfugier derrière ma mère", reconnaît Patrick Timsit. Il n’est pas le seul, puisque de nombreuses mamans venues le voir essaient d’envoyer leurs fils voir ce spectacle.