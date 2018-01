Patricia Dagorn la veuve noire de la Riviera

publié le 23/01/2018 à 21:02

L'édito de Jacques Pradel



« La veuve noire de la Riviera », une affaire qui ressemble à un polar macabre : Patricia Dagorn, 55 ans aurait connu au moins une vingtaine d’hommes âgés sur la côte d’azur entre 2011 et 2012, principalement par le biais d’une agence matrimoniale. Deux d’entre eux, un retraité aisé et un SDF auraient été empoisonnés et assassinés Deux autres, également drogués au valium auraient échappé par miracle à la mort.

Patricia Dagorn clame depuis plusieurs années son innocence. Ses avocats parlent d’un dossier vide et sans preuve formelle. Ils avaient demandé son acquittement. Pour les parties civiles il ne fait aucun doute qu’elle soit une empoisonneuse en série guidée par l’appât du gain. Nous faisons le point sur cette histoire hors norme avec mes invités

Nos invités

Damien Delseny, rédacteur en chef adjoint au Parisien. Il avait avait suivi les débuts de cette affaire pour RTL à l’époque, Mickael Lefèvre correspondant RTL à Nice qui suivi le procès pour la station la semaine dernière à la Cour d’assise des Alpes-Maritimes à Nice, Me Cédric Huissoud du barreau de Thonon-Les-Bains est l’un des avocats de Patricia Dagorn, Me Stéphanie Bragantin du barreau de Nice, elle est l’avocate de toutes les parties civiles, Le docteur Roland Coutanceau, expert psychiatre auprès des tribunaux.





Vous pouvez à tout moment soumettre une affaire à Jacques Pradel. Laissez votre message avec les principales informations nécessaires à l'équipe de l'émission pour programmer, peut-être prochainement, ce fait-divers dans L'Heure du Crime.