publié le 07/07/2017 à 09:57

"Après quelques années de pratique, j'ai appris hier (jeudi 6 juillet, Ndlr) la théorie : à chaque baiser que vous échangez, ce sont 80 millions de bactéries que vous partagez, issues de 700 variétés différentes", explique pascal Praud, qui fait référence à une étude néerlandaise publiée sur le site du magazine Sciences et Avenir. "Si vous êtes amoureux, et que plus de neuf fois par jour vous embrassez celle ou celui qui vous aimante, vos deux salives ne feront plus qu'une. Fusion des corps", poursuit-il.



"Le baiser avec la langue est un comportement spécifique aux humains. N'essayez pas avec votre labrador ou avec votre chat !", met en garde le journaliste, qui rappelle que "le baiser est commun à 90% des cultures des hommes".

"Sur la main, sur la joue, dans le cou, big bisou, french kiss ou baiser qui tue, baiser volé, baiser d’esquimau ou baiser d'adieu : puisions-nous parler longtemps la même langue, et nos salives rester identiques. Je vous embrasse !", lance pour conclure Pascal Praud.