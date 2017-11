publié le 16/11/2017 à 12:28

Il y aura bientôt 40 ponts au-dessus de la Seine à Paris. Un appel à projets pour construire trois nouvelles passerelles devrait être lancé prochainement par la mairie. Avec une particularité : ces ponts flambants neufs seront entièrement réservés aux piétons et aux modes de transports écologiques, et comporteront des jardins, des commerces et peut-être des bureaux, révèle ainsi Le Parisien.



Les trois points de passage seraient déjà identifiés : entre les XIIe et XIIIe arrondissements, pour desservir le futur quartier Bercy-Charenton ; entre les IVe et Ve arrondissements, pour relier l'ensemble Morland et le jardin Tino-Rossi ; et enfin entre les XVe et XVIe arrondissements, à hauteur du Parc André Citroën.

Anne Hidalgo, la maire de Paris, devrait présenter ce projet en fin de semaine, en s'appuyant sur le soutien du C40, organisme international, dont elle est la présidente, qui regroupe les 40 plus grandes métropoles du monde. L'initiative s'inscrit dans un mouvement global de lutte contre le réchauffement climatique. D'autres grandes villes du C40 pourraient faire des annonces similaires prochainement.



Ce type de pont, avec jardins et commerces, serait une première à l'échelle mondiale. "Aujourd’hui, la réflexion porte sur comment l’infrastructure peut créer de la valeur, comment nous pouvons y installer des équipements publics", explique Marc Mimram au Parisien. Cet architecte, originaire de Paris, travaille sur deux grands projets : le pont entre Pleyel et la future gare du Grand Paris Express et une dalle qui recouvrira les voies près de la gare d'Austerlitz.