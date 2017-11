publié le 05/11/2017 à 18:27

Les vélos en libre-service de la capitale Vélib ont fêté leur dix ans d'existence cette année. Au 1er janvier 2018, les tarifs de l'abonnement devraient également augmenter, selon les informations du Journal du Dimanche. Si l'offre va être étoffée - le prestataire va s'étendre à une soixantaine de communes franciliennes et proposer des vélos plus légers, dont 30% seront électriques - les prix des forfaits vont grimper.



À ce jour, les usagers de Vélib ont le choix entre une offre sans abonnement et une offre avec abonnement. Ce choix-là n'est pas remis en cause, mais il y aura désormais deux formules d'abonnements. Selon le JDD, un abonnement classique coûtera 3,10 euros par mois en tarif plein, contre 8,30 euros pour un abonnement "électrique".

Jusqu'au 31 décembre 2017, l'abonnement classique vaut 29 euros par an. En 2018, il devrait atteindre 37,20 euros annuels. Une hausse non-négligeable. Pour les personnes ne disposant pas d'abonnement, trente minutes coûteront 1 euro pour l'utilisation d'un vélo classique et 2 euros pour un vélo électrique. Selon les informations de l'hebdomadaire, cette nouvelle grille tarifaire devrait être entérinée le 9 novembre.

La première demi-heure gratuite conservée

Plusieurs éléments sont maintenus. La gratuité de la première demi-heures des abonnés et non-abonnés demeure, tous comme les tarifs réduits pour les personnes âgées de moins de 27 ans.





Une diversification de l'offre qui sonne comme une réponse à la concurrence. Depuis quelques semaines, les vélos verts de Gobee.bike ont investi les pavés parisiens, et les deux-roues jaunes d'Ofo devraient bientôt s'en emparer également.