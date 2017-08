publié le 31/08/2017 à 16:48

C'est un parc vieux de plus de 150 ans. Le Jardin d'Acclimatation, emblème du XVIème arrondissement de Paris, s'apprête à faire peau neuve. Le groupe LVMH et la Compagnie des Alpes, concessionnaires du parc soutenus par la ville de Paris, lancent pour 8 mois de grands travaux de rénovation à partir du lundi 4 septembre. Objectif : faire monter le parc sur la deuxième place du "podium des trois premiers parcs de loisirs français", juste derrière Disneyland.



"Le jardin d'acclimatation doit devenir à la fois un parc d'attraction et un parc naturel", a expliqué Marc-Antoine Jamet, secrétaire général du groupe LVMH et PDG du jardin d'Acclimatation depuis 2004. "C'est pourquoi 33 millions d'euros seront adressés pour l'embellissement des paysages et 27 millions d'euros pour rénover les manèges et en construire de nouveaux", a-t-il poursuivi. Le but est d'attirer plus de 3 millions de visiteurs dans les allées du jardin en 2025.

Un parc "rétro-futuriste"

Les 18 hectares de nature du parc qui n'a pas été réaménagé depuis son inauguration par Napoléon III en 1860, seront repaysagés pour "retrouver le tracé historique" et "intégrer les attractions dans le paysage". "Nous souhaitons dédensifier le village des manèges pour que ce soit une expérience calme, ludique, sereine et en pleine nature pour les enfants et les parents", explique Marc-Antoine Jamet qui souhaite des "manèges verdoyants". Par ailleurs la petite ferme sera largement réaménagée et "les enfants pourront aller au contact des animaux". Le petit train, la rivière enchantée et les miroirs déformants seront également conservés.

Quelque 17 nouveaux manèges seront construits, portant leur nombre à 40. Parmi eux, 9 seront gratuits. "Avant le parc était sans thème, dorénavant tous les manèges appartiendront au style rétro-futuriste du Steampunk", c'est-à-dire "l'univers d'Harry Potter ou du Seigneur des Anneaux", explique Delphine Pons, de la Compagnie des Alpes. L'entreprise qui est aussi gestionnaire du Futuroscope et du Parc Astérix partage le financement des travaux avec LVMH, qui détient 80% du capital du parc depuis l'automne dernier.

Convaincre une clientèle plus diverse

Marc-Antoine Jamet espère convaincre "plus d'étrangers, de Franciliens, de Marseillais, de Lillois ou de Strasbourgeois" à passer une journée entière au Jardin d'acclimatation et "non pas deux heures", rapporte France Info. Avec ces nouvelles attractions, le PDG du parc compte aussi attirer une clientèle adolescente : "Il faut que le grand frère du petit garçon qui vient, ou la grande sœur, ne s'ennuie pas profondément." À l'issue des huit mois de travaux, le tarif d'entrée - ne comprenant pas l'accès aux manèges - s'élèvera à 4,90 euros contre 3,50 euros actuellement et un pass "tout inclus" sera disponible à 29 euros.

Le parc, que Marc-Antoine Jamet voit devenir comme "le Hyde Park ou le Central Park parisien" en référence aux fameux parcs londoniens et new-yorkais, restera ouvert pendant les travaux dont la fin est estimée au 1er mai 2018. Dimanche 3 septembre, veille du début des rénovations, le parc sera entièrement gratuit - manèges et entrée - et un feu d'artifice aura lieu dans la soirée pour fêter le début de sa transformation.