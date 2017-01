Paris : la mairie teste des navettes électriques et sans chauffeur

La RATP met en place un service de navettes gratuites et autonomes entre la gare de Lyon et celle d'Austerlitz, à partir de lundi 23 janvier. Le dispositif est déjà testé à Lyon et dans plusieurs villes dans le monde.

Crédit : AFP / THOMAS SAMSON Une navette Arma de la société Navya

par Marie Demeulenaere publié le 23/01/2017 à 11:34

À quoi ressembleront nos transports en commun d'ici quelques années ? La RATP a peut-être la réponse. Le réseau de transports parisien dévoile actuellement un nouveau mode de transport en commun. Selon le journal La Croix, les grandes avenues parisiennes accueilleront bientôt un nouveau véhicule... gratuit et autonome ! Les premiers démonstrateurs de navettes circulent entre la gare de Lyon et Austerlitz à partir de lundi 23 janvier à 17h.



100% électrique, ce minibus peut accueillir jusqu'à 12 personnes et n'a pas besoin de conducteur. Une étape de plus pour la piétonnisation des berges de la Seine. Ils sont également dotés d'un capteur qui permet de décerner la présente de piétons. Avec un pic de vitesse maximale limité à 25km/h, les derniers-nés de la RATP n'emprunteront pas les grands axes parisiens, mais ils seront en circulation dans les couloirs de bus. La navette a déjà fait le tour du monde, puisque des expérimentations ont été lancées au Japon, aux Pays-Bas, à Singapour et à Dubaï.

Une entreprise toulousaine à l'origine de l'innovation

La jeune entreprise toulousaine Easymile a construit ce modèle innovant acheté par la RATP. Elle a été fondée par le fabricant automobile Ligier Group et la société de robotique Robosoft. Charmée par l'idée, l'entreprise Alstom a également déclaré le 19 janvier qu'il allait investir 14 millions d'euros dans cette firme.



Paris n'est pas la première à tester ce dispositif, puisque la ville de Lyon, second réseau de transport urbain, a déjà entrepris le tournant en s'essayant au véhicule électrique depuis septembre 2016, dans le quartier de Confluence.