publié le 17/03/2017 à 12:09

Ne cherchez pas de trains les samedi 18 et dimanche 19 mars, les gares parisiennes de Lyon et de Bercy (XIIe arrondissement de Paris) se modernisent et seront en conséquence extrêmement calmes. Aucun train ne circulera en effet ni au départ ni à l'arrivée des gares. Il s'agit là d'un événement rarissime, le premier du genre en réalité. La SNCF s'apprête à renouveler les systèmes d'aiguillage, installés depuis 1937... Une éternité.



"L'objectif c’est de mettre en place une tour de contrôle (à Vigneux-sur-Seine, à une vingtaine de kilomètres de Paris, ndlr), comme pour l’aviation. Après cette date, les cheminots vont pouvoir programmer les aiguillages. Ils rentreront, la veille, dans l'ordinateur un plan de transport, avec les itinéraires et les horaires ; et, automatiquement, les aiguillages se déclencheront", notait Rémy Sulmont, chroniqueur de RTL le 22 février. Avec cette opération d'un montant de 200 millions d'euros, la SNCF anticipe une meilleure ponctualité des trains, moins de pannes et une circulation plus fluide grâce à cette modernisation, selon Claude Solard, directeur général délégué de SNCF Réseau, interrogé par l'AFP.

Il est difficile de l'imaginer, mais 80 ans après la naissance de la SNCF, rien n’est informatisé dans la façon d’actionner ces aiguillages. Si tout a été prévu par l'entreprise en charge du trafic ferroviaire pour permettre malgré tout les liaisons nord-sud, c'est bien un week-end de galère qui attend les usagers de ces gares. La SNCF est claire : mieux vaut éviter de se déplacer.

Des changements de gare déjà prévus

Suivant votre provenance ou votre destination, vous ne partirez pas de la même gare. Ce qui pourra potentiellement rallonger la durée des voyages. En effet, si vous partez de Montpellier, vous arriverez gare Montparnasse. Mais si vous partez de Lyon, vous arriverez à Marne-la-Vallée. Le trafic de la gare de Lyon (TGV et TER) a été dérouté vers les autres gares parisiennes, mais aussi donc à Marne-la-Vallée, à Massy, à Roissy (départs et arrivées de Marseille et l'ensemble de la région PACA) ou à Versailles (trains vers Grenoble et Annecy).

Trafic normal pour les métros et le RER A

Aucun TER ne circulera entre Dijon et Paris et les circulations du RER D (qui ne ralliera pas Paris, la ligne sera fermée entre Villeneuve-Saint-Georges et Châtelet et entre Juvisy et Melun) et de la ligne R du Transilien seront également modifiées.



Ce sont finalement les inter-cités et les TER, qui seront les moins pénalisés : ils arriveront et partiront d'Austerlitz. Les voyageurs n'auront qu'à traverser la Seine pour trouver leur train. En revanche, ni les métros ni le RER A ne seront pénalisés par ces travaux.