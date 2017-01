La Préfecture de police de Paris va prochainement mettre en place une surtaxe des appels. Une mesure "d'autofinancement pour moderniser leur système".

18/01/2017

Il faudra désormais payer pour joindre la police. À Paris, la Préfecture de police va prochainement changer de standard et ainsi mettre en place des appels surtaxés. Un nouveau numéro de téléphone, le 34 30, va ainsi remplacer le standard général mais également l'ensemble des commissariats de la capitale, révèle Le Parisien ce mercredi 18 janvier. Un numéro qui coûtera 6 centimes par minutes aux usagers, et ce sans prendre en compte les tarifs pratiqués par les opérateurs de chacun. Un changement conséquent qui devrait voir le jour dans les prochaines semaines. Si le basculement devait initialement avoir lieu cette semaine, celui-ci a été repoussé d'au moins un mois pour des "raisons techniques", explique le quotidien régional.



Une mesure qui ne concerne évidemment pas les appels au 17-police secours ou encore aux services de la police judiciaire et à celui des passeports. La Pfanu, c'est-à-dire la plateforme des appels non-urgents, est destinée à recevoir les 450.000 autres appels passés chaque année. Cette réforme permettra dès lors de "rationaliser la gestion des appels" et pour "décharger des tâches téléphoniques les fonctionnaires des commissariats qui ne disposent plus de standardistes".



Pas question cependant de "faire des profits", assure la Préfecture de police contactée par Le Parisien. Cette dernière voit cette tarification comme le moyen "d'autofinancer" cette mesure visant à moderniser leur système de traitement des appels non urgents. D'autres administrations comme la Caisse d'allocation familiale de Paris, la Caisse primaire d'assurance maladie et la mairie de Paris prélèvent d'ores et déjà une surtaxe sur chaque appel.