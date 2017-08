et AFP

publié le 11/08/2017 à 14:14

Il a fini par être rattrapé par les forces de l'ordre. Un marseillais âgé de 65 ans a été contrôlé par les gendarmes du peloton motorisé de Peyruis, le 7 août, dans la commune de La Brillanne (Alpes-de-Haute-Provence), a appris l'Agence France-Presse le 11 août de la gendarmerie.



L'individu conduisait depuis 12 ans malgré l'annulation de son permis de conduire. Prétextant avoir oublié le précieux document, le sexagénaire a d'abord présenté le permis de conduire de son épouse. Mais, "après vérification dans les fichiers informatiques et auprès de la préfecture, il apparaît que le conducteur a vu son autorisation de conduire annulée depuis 2005 et a fait l'objet de plusieurs procédures pour conduite sans permis depuis 2005, dont deux conduites sans permis en récidive", ont précisé les gendarmes.

Malgré cette sanction, "l'homme a pourtant continué à conduire et depuis tout ce temps, cumulant les infractions au code de la route : 21 excès de vitesse, huit usages du téléphone au volant, non-port de la ceinture de sécurité et franchissement de feu rouge. S'il avait été détenteur de son permis, il aurait perdu plus de 56 points", a calculé la gendarmerie. L'homme sera comparaîtra devant le tribunal correctionnel de Digne-les-Bains, en avril 2018.