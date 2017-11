et AFP

publié le 09/11/2017 à 17:47

Non, ce n'est pas votre connexion Internet qui était en souffrance. De nombreux sites français étaient inaccessibles dans la matinée de jeudi 9 novembre, à cause d'une importante panne touchant le groupe français OVH, numéro un européen de l'hébergement de sites web. Le problème a été massivement commenté sur Twitter, par les internautes et les propriétaires des sites touchés. La situation était en passe de revenir à la normale en fin de journée.



OVH a été touché par une panne électrique dans son centre de données à Strasbourg. "Nous avons un souci d'alimentation", a écrit le patron du groupe, Octave Klaba, sur son compte Twitter, qui assure avoir mis l'intégralité de ces équipes sur ce problème.

L'hébergeur a subi des pannes en cascade, rendant également inopérationnels ses groupes électrogènes censés prendre le relais du défaut d'alimentation, mais aussi son réseau de fibre optique. À 10 heures, la panne commençait à être résorbée. Dans un bilan publié à la mi-journée, OVH a indiqué que la panne était due à un bug logiciel. 2.100 serveurs étaient toujours en panne à 17h53.



OVH est le numéro un européen de l'hébergement de sites internet et compte 22 centres de données dans 19 pays. Le service avait déjà été fortement perturbé en septembre par une attaque informatique d'ampleur. Des centaines de sites Internet avaient alors été paralysés.