Un Syrien de 27 ans a été interpellé jeudi matin à l'aéroport d'Orly après avoir forcé un point de contrôle et réussi à pénétrer sur le tarmac avant de tenter de s'approcher d'un avion de Tunis Air. Il a été placé en garde à vue par la Gendarmerie des transports aériens.



Face aux enquêteurs, l'homme a assuré "vouloir rejoindre la Syrie", d'après une source proche du dossier, confirmant une information du Figaro. Tout a débuté vers 7h56, moment où il a été aperçu vêtu de noir et portant une casquette ainsi qu'un sac, "en train de forcer le passage d'un portique protégé par des agents de sécurité", avant de se diriger vers une porte sécurisée, selon le journal. Il aurait déjà tenté, un peu plus tôt ce jeudi, de forcer un poste de contrôle dans le hall 1 de l'aéroport d'Orly, sans succès.

Il est 8h02 quand est déclenché un système d'urgence "permettant d'ouvrir cette porte donnant accès au tarmac", a-t-il été précisé. La procédure d'alerte a aussitôt été mise en oeuvre par la police aux Frontières et la Gendarmerie des transports aériens qui a été mobilisée pour intercepter l'individu. L'homme était dépourvu d'armes ou d'explosifs et a été interpellé à 8h55 selon le Figaro.

Ce Syrien de 27 ans a tenté de se diriger vers un avion de la compagnie Tunis Air sans que l'on sache s'il a réussi à s'y introduire ou non. Il a rapidement été appréhendé. Interrogé, il n'a pas décliné son identité. Il portait sur lui deux passeports et un permis de conduire syriens.



L'avion dans lequel l'homme a tenté de s'introduire devait être "décontaminé" par les artificiers et les chiens renifleurs d'explosifs. Le Syrien devait pour sa part faire l'objet de plus amples criblages menés par des services spécialisés, précise Le Figaro. L'individu est inconnu des services de police et n’est pas signalisé par une fiche S. Pour l'heure, la piste terroriste n'est pas envisagée.