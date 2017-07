Noyades : Un Français sur sept ne sait pas nager

publié le 18/07/2017 à 10:38











Plus d’1 Français sur 7 ne sait pas nager, selon une étude de l’agence sanitaire Santé publique France. Une méconnaissance qui est à l’origine de nombreux accidents et noyades. Sont particulièrement concernés le 55-75 et les enfants en bas âge.



Plus d’un Français sur sept déclare ne pas savoir nager et cette incapacité est une des causes majeures de noyades, responsables de près de 500 décès accidentels chaque été en France, selon une étude publiée ce mardi. L’étude relève toutefois aussi les progrès accomplis en la matière.



D’une manière générale, plus les participants à l’étude sont jeunes, plus la proportion de personnes sachant nager est élevée, selon cette «¿première¿» estimation sur la capacité à nager de la population parue dans le Bulletin épidémiologique hebdomadaire (BEH) de l’agence sanitaire Santé publique France.

En 2016, 83,7¿% des 15-75 ans vivant en France métropolitaine déclaraient savoir nager contre 81,3¿% en 2010, une augmentation globale de 1,5 point «¿significative¿», notent les auteurs. «¿L’apprentissage de la nage à partir des années 1960, notamment en milieu scolaire, est probablement à l’origine de l’amélioration considérable de l’aptitude à la nage de la population, en particulier chez les femmes¿», selon eux.



Cependant, encore beaucoup des 55-75 ans ne savent pas nager, une tranche d’âge particulièrement concernée par les noyades, souligne le BEH, rappelant que l’apprentissage «¿peut se faire à tout âge¿».

Les 65 ans et plus n’étaient encore que 64,7¿% (56,8¿% en 2010) à savoir nager en 2016 contre 95¿% des 15-24 ans.



Le gouvernement promet le haut-débit partout en France d'ici 2020.



Il se dit prêt à contribuer financièrement à l'extension du très haut débit à l'ensemble du territoire d'ici 2020, s'il se révèle nécessaire de compléter l'apport des opérateurs, a assuré mardi Jacques Mézard, ministre de la Cohésion des territoires. "Nous avons mis les opérateurs déjà en face de leurs responsabilités, ils vont nous faire des propositions", a déclaré M. Mézard, interrogé sur LCI. "En fonction de l'ensemble de ces propositions, dans le cadre du grand plan d'investissement, l’État mettra les moyens nécessaires pour boucler le dossier (...) pour 2020".



Le président Emmanuel Macron a promis hier, devant la Conférence nationale des territoires réunie au Sénat, une couverture de la France entière "en haut et très haut débit" d'ici "à la fin de l'année 2020", soit avec deux ans d'avance sur le plan de la précédente majorité.









