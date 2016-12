INVITÉ RTL - Le réveillon de la Saint-Sylvestre tombe cette année en plein week-end. Le risque de mourir sur les routes est par conséquent plus important.

> Nouvel An : le réveillon 2016 pourrait être plus meurtrier sur les routes Crédit Image : AFP Crédit Média : Bernard Poirette Télécharger

par Bernard Poirette , Ludovic Galtier publié le 31/12/2016 à 09:15

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

La Saint-Sylvestre est traditionnellement une des nuits les plus festives du calendrier. La musique dynamite la soirée, l'alcool coule souvent à flots... et le moment du retour est l'instant de tous les dangers. Chaque année ce soir-là, les Français consomment en moyenne quatre verres d'alcool. Pour Patrick Jacquot, président d'Attitude prévention, association qui centralise les actions de sensibilisation des assureurs français, le 31 décembre 2016 revêt un caractère particulier. "Le réveillon tombe un week-end. Et nous savons que les week-ends sont des moments où les gens sortent. C'est une combinaison entre réveillon, moment exceptionnel, et puis traditionnellement le week-end, où l'on a tendance à faire la fête avec des amis."



Le danger sur les routes est d'autant plus important. Dans cette configuration, qui a eu lieu pour la dernière fois en 2011, le nombre de tués a été quasiment multiplié par deux. Désigner un "capitaine de soirée", c'est-à-dire quelqu'un qui ne boit pas, est donc la première des préconisations de l'association. "Dans le meilleur des mondes, il faudrait que les gens aient le réflexe d'anticiper leur retour de soirée. Seulement un tiers des Français qui vont faire le réveillon à l'extérieur s'organisent pour rentrer dans de bonnes conditions", précise Patrick Jacquot, qui conseille donc aux Français de dormir sur place. "Un duvet peut sauver une vie", ajoute-il.



Il est possible également de faire appel à des chauffeurs privés ou de prendre les transports en commun, qui fonctionnent toute la nuit dans certaines villes de France.