publié le 03/07/2017 à 22:45

Il était un peu plus de 21 heures dans le jardin partagé d’une maison de Feignies, une petite commune nordiste de 7.000 âmes voisine de la frontière belge, lorsque Laurence Couvreur a soudainement reçu une balle en pleine tête. Prise charge par les pompiers et héliportée en urgence vers le CHU de Lille, la victime se trouvait toujours entre la vie et la mort dans l’après-midi du 3 juillet, rapporte La Voix du Nord.





L’auteur du coup de feu serait un voisin de la victime, âgé de 49 ans. Il habitait au premier étage de la maison devant laquelle s’est produit le drame, tandis que sa victime occupait le rez-de-chaussée. Selon les informations de La Voix du Nord, "Laurence Couvreur serait la belle-sœur de l’ex-petite amie du tireur". Ce dernier est bien connu de la justice et a déjà été condamné à deux reprises : "Tentative de vol avec arme et tentative de meurtre" et "violences avec armes".

Les deux voisins "se connaissent, mais n’entretiendraient pas de relation sentimentale", a indiqué le procureur de la République de Valenciennes dans un communiqué diffusé dans la matinée. Les trois témoins entendus par la police étaient réunis dans le jardin de la victime pour un barbecue, lorsque le tireur a subitement ouvert le feu depuis une fenêtre de son domicile. Après avoir tiré, il se serait changé avant de prendre la fuite en voiture. L’individu a finalement été interpellé au domicile de son ex-compagne, dans le Pas-de-Calais, et placé en garde à vue pour tentative de meurtre. Cependant, les gendarmes n’ont pas pu l’interroger "en raison de son état d’alcoolémie".