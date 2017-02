Mort mystérieuse à Abidjan

REPLAY - Le 07 février 2007, Michel Niaucel, ancien commandant de police recruté pour assurer la sécurité de ressortissants européens en Côte d’Ivoire, est tué par balle dans sa maison d’Abidjan.

par Jacques Pradel publié le 07/02/2017 à 11:30

Dans l'Heure du Crime aujourd'hui, nous faisons le point sur la mort de Michel Niaucel, un diplomate français, ancien policier de la DST, chargé des questions de sécurité à la délégation de l'Union Européenne à Abidjan. C’était il y a exactement dix ans jour pour jour, dans la nuit du 06 au 07 février 2007.



Fait-divers crapuleux ? Assassinat politique ? Suicide, accident ou drame passionnel ? Les 3 premières hypothèses sont rapidement abandonnées par les enquêteurs français et ivoiriens. L’épouse de Michel Niaucel, Carine Blanc, est très vite suspectée d’avoir assassiné son mari.



Malgré ses protestations d’innocence, Carine Blanc, de retour en France, est mise en détention provisoire. Elle sera libérée à l’été 2008, après 1 an et demi d’incarcération.



Ce qui est pour le moins exceptionnel dans cette affaire, c’est la durée de l’instruction qui n’a été close qu’en 2012, cinq ans après les faits, et le juge d’instruction chargé du dossier a rendu une ordonnance de mise en accusation, pour assassinat et tentative d’assassinat, en novembre 2015, trois ans plus tard.



Carine Blanc, qui nie farouchement l’accusation, a fait appel de son renvoi aux assises et le 17 janvier dernier, une audience a eu lieu pour statuer sur sa demande. La décision de la justice devrait être rendue le 07 mars prochain. C’est seulement à cette date qu’on saura si Carine Blanc comparaîtra ou non devant une Cour d’assises !



Nous revenons sur l’ensemble de cette mystérieuse affaire avec mes invités : les avocats de la défense et de la partie civile.



Philippe Sarda, avocat au barreau de Paris, avocat de Karine Blanc Niaucel, Antoine Turgas, avocat au barreau de Bayonne, avocat de la famille Michel Niaucel, Karine Blanc Niaucel, veuve de Michel Niaucel.



Vous pouvez à tout moment soumettre une affaire à Jacques Pradel. Laissez votre message avec les principales informations nécessaires à l'équipe de l'émission pour programmer, peut-être prochainement, ce fait-divers dans L'Heure du Crime.