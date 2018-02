publié le 12/02/2018 à 10:59

Une collision entre un car scolaire et un camion de location a provoqué la mort d'une jeune fille âgée de 16 ans ce lundi 12 février dans le Morbihan. La conductrice du car et le chauffeur du camion ont été blessés dans l'accident, qui s'est produit en début de matinée.



Vers 7h15, le car scolaire s'est arrêté, probablement en raison d'un problème technique, sur la bande d'arrêt d'urgence de la RN 165 entre Auray et Vannes, près de Plougoumelen. La conductrice et la jeune fille étaient, selon la gendarmerie, "à peine descendus pour se mettre en sécurité", qu'un camion de location a violemment percuté l'arrière du car. Le véhicule a été propulsé sur les deux personnes qui venaient de s'en extraire, tuant la passagère sur le coup.

"Le conducteur du bus a été victime d'un traumatisme facial. Il a été conduit à l'hôpital de Vannes. Le chauffeur du camion est blessé, mais ses jours ne sont pas en danger", a indiqué le lieutenant Barbu, chef de groupe des sapeurs-pompiers, cité par le quotidien Ouest-France.

Morbihan. Un bus scolaire percuté par un camion : une jeune fille décédéehttps://t.co/X1i65MEkuB pic.twitter.com/fTN1erk8F9 — Ouest-France (@OuestFrance) 12 février 2018

La jeune fille était scolarisée dans un lycée de Vannes. D'après les gendarmes, le car ne transportait pas d'autres passagers. L'accident a provoqué un fort ralentissement du trafic sur cet axe routier très fréquenté du sud de la Bretagne.