publié le 05/09/2017 à 09:44

Le soleil ne s'était pas encore levé, dimanche 3 septembre, lorsqu'une femme âgée d'une trentaine d'années a emprunté à pied une route de campagne reliant Remungol et Moréac (Morbihan), après une soirée. Vers 4 heures du matin, un petit utilitaire passait, lui aussi, par là et a percuté la jeune femme, raconte le quotidien Ouest France.



Au volant du véhicule, un sexagénaire, originaire de la commune de Locminé, a confié aux enquêteurs avoir ressenti un choc. S'en s'inquiéter davantage, il a poursuivi sa route et traîné la victime de cet accident sur cinq kilomètres. Troublé par "des bruits bizarres" qui provenaient du dessous de son véhicule, le conducteur s'est finalement arrêté et fait la macabre découverte.

Mis en examen pour homicide involontaire puis placé sous contrôle judiciaire, l'automobiliste est aujourd'hui en état de choc. "Diverses investigations vont être menées, à commencer par l'autopsie prochaine du corps de la victime", termine le quotidien régional.