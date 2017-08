publié le 13/08/2017 à 13:49

Une entorse au règlement lui coûte une potentielle couronne de Miss France. Jade Voltigeur, élue Miss Martinique le 21 juillet, ne pourra pas figurer parmi les candidates du concours national en raison du tatouage qui orne son épaule gauche. Sa première dauphine, Laure-Anaïs Abidal, la remplacera lors de la cérémonie Miss France 2018 qui se tiendra le 16 décembre à Châteauroux.



Si elle ne perd pas son titre de Miss Martinique 2017, Jade Voltigeur dit au revoir au rêve de Miss France à cause d'un détail camouflé lors de la compétition locale. Au soir de l’élection de Miss Martinique, la jeune femme avait été autorisée à défiler avec un tatouage dissimulé par du fond de teint, comme le relate Martinique 1ère. Le règlement du comité local stipule toutefois bel et bien que tatouages et piercings "voyants" sont proscrits.

Ce manquement au règlement, qui remet en question la rigueur de sélection du comité Miss France Martinique, coûte surtout à la gagnante de cette édition 2017. La jeune femme essuie désormais de nombreuses critiques sur les réseaux sociaux depuis l'annonce de sa disqualification, selon les informations de Martinique 1ère.