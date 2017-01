Micki Pistorius, une profileuse en Afrique du Sud

REPLAY - Entre 1994 et 2000, Micki Pistorius a dressé les profils psychologiques d'une trentaine de tueurs en série d'Afrique du Sud.

par Jacques Pradel publié le 06/01/2017 à 13:00

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

L'édito de Jacques Pradel



Avec le criminologue Stéphane Bourgoin, nous partons à la découverte aujourd'hui d'une femme qui traque les plus dangereux criminels d'Afrique du Sud.



Elle s'appelle Micki Pistorius et elle est profileuse. Entre 1994 et 2000, elle a dressé les profils psychologiques d'une trentaine de tueurs en série et elle a aider à en arrêter une douzaine.

Pendant mes enquêtes, je suis 24 heures sur 24 dans la tête des serial killers. Je n'ai jamais aimé le sang mais aujourd'hui, mes jours et mes nuits sont peuplés par des cauchemars et des corps en décomposition. Micki Pistorius Facebook Twitter Linkedin

Diplômée de psychologie, Micki Pistorius a longtemps été la seule femme profiler au monde et la seule à être colonel de police d'Afrique du Sud.





A travers quelques affaires marquantes de sa carrière nous reviendrons sur cette profileuse hors du commun : une femme qui trace les pires serial killers d'Afrique du Sud.

Nos invités

Stéphane Bourgoin, criminologue, spécialiste des tueurs en série, auteur du livre "Profileuse : Une femme sur la trace des serial killers" (Première parution chez Grasset en 2007 et réédité en 2011 chez Points Poche, 2011).

Profileuse, une femme sur la trace des serial killers de Stéphane Bourgoin (2011).

Vous pouvez à tout moment soumettre une affaire à Jacques Pradel. Laissez votre message avec les principales informations nécessaires à l'équipe de l'émission pour programmer, peut-être prochainement, ce fait-divers dans L'Heure du Crime.