Mgr Michel Aupetit : quel est le rôle de l'archevêque de Paris ?

Et Mgr Michel Aupetit devint le visage de l'Église française. Le Pape François a désigné cet ancien médecin comme archevêque de Paris. À 66 ans, il succède ainsi au cardinal André Vingt-Trois, qui aura passé douze ans à la tête du diocèse parisien avant d'atteindre l'âge limite de 75 ans. Mgr Michel Aupetit prend ses fonctions - et le siège d'archevêque - ce samedi 6 janvier, lors d'une messe d'installation à la cathédrale Notre-Dame de Paris.



Mgr Michel Aupetit a été médecin pendant onze ans, avant d'être ordonné prêtre en 1995 puis vicaire général en 2006, pour être promu évêque auxiliaire en 2013. Le Pape François l'a donc désigné comme archevêque de Paris le 7 décembre dernier, un choix sans surprise, marqué du sceau de la continuité, après des semaines de spéculations.

Un profil atypique donc, pour celui qui sera désormais à la tête du plus important diocèse français. La France est une mosaïque de diocèse, plus ou moins étendu, chacun géré par un archevêque. Diverses missions lui incombent, religieuses bien sûr, mais également politiques, médiatiques et civiles.

#Communiqué - Grande joie pour le diocèse de Paris ! Le pape François a nommé ce jour Mgr Michel Aupetit archevêque de Paris https://t.co/i58raBOH4n pic.twitter.com/0MMk2Dn3rS — Diocèse de Paris (@dioceseparis) 7 décembre 2017

À la tête du plus grand diocèse de France

Dans les limites de son territoire placé sous sa responsabilité, il pilotera et organisera le plus important diocèse de France, avec ses plus de 500 prêtres en activité, sa centaine de paroisses souvent dynamiques, ses laïcs salariés ou bénévoles engagés dans divers mouvements et missions (SDF, migrants...).



Car Paris, en plus d'être la ville française la plus peuplée, compte également le plus grand nombre de catholiques pratiquants, estimés à 111.000, d'après les calculs du quotidien La Croix.



Son prédécesseur, le cardinal André Vingt-Trois, avait donné ses consignes quant aux défis qui attendent le nouvel archevêque de Paris : "assurer la transmission de la foi dans un contexte de sécularisation généralisée", explique le quotidien La Croix.

Rencontre avec Mgr Michel Aupetit, nouvel archevêque du diocèse de Paris. Sa messe d'installation aura lieu le samedi 6 janvier à 18h30 à Notre-Dame de Paris. Plus d'informations sur https://t.co/i58raBOH4n pic.twitter.com/jpR3vuuchD — Diocèse de Paris (@dioceseparis) 4 janvier 2018

Un rôle médiatique et politique

Plus encore que le président de la Conférence des évêques de France (CEF) - actuellement l'archevêque de Marseille, Mgr Georges Pontier - ou le primat des Gaules à Lyon - le cardinal Philippe Barbarin -, il sera celui qui incarne le premier culte français auprès des autorités politiques, de la société civile et des médias.



L'archevêque de Paris représente l'Église dans sa totalité auprès des autorités politiques, avec qui il est amené à dialoguer. Il est par exemple chaque année, invité aux traditionnels vœux du président de la République, en janvier.