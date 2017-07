et AFP

publié le 14/07/2017 à 06:15

Onze morts, dont deux mineurs. C'est le lourd bilan d'une attaque survenue mercredi 12 juillet au soir dans un quartier de Tizayuca, dans l'État de Hidalgo, au nord de Mexico.



Selon des témoins, quatre hommes armés ont fait irruption dans une maison devant laquelle une tente blanche avait été dressée pour accueillir les invités. Sept hommes et quatre femmes ont été mortellement touchés et les autorités rapportent que trois enfants ont été retrouvés vivants.

L'un de ces jeunes survivants a raconté aux autorités que des hommes portant des cagoules et vêtus d'uniformes de policiers avaient surgi dans la maison et tué tous les adultes, a précisé le quotidien Excelsior. Un autre média indique que deux mineurs figurent parmi les victimes. Les autorités ont bouclé les abords de la maison où des médecins légistes étaient à l'œuvre jeudi matin, tandis que la sécurité avait été renforcée dans ce quartier de classes moyennes.



Depuis plusieurs mois, le Mexique connaît une recrudescence de violences liées notamment aux luttes entre narcotrafiquants. En mai, le pays a enregistré un record d'homicides avec 2.186 meurtres, selon des données officielles, soit le chiffre le plus élevé depuis la création de ce système de recensement il y a 20 ans.