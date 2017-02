Meurtre au harpon

REPLAY - Le 22 avril 2007 devant le club échangiste Le Venusia, à la Grande-Motte, un homme de 40 ans est tué avec un fusil harpon.

par Jacques Pradel publié le 06/02/2017 à 11:30

Le 22 avril 2007 devant le club échangiste Le Venusia, à la Grande-Motte. Un homme de 40 ans, Frantz Diguelman, attend la sortie de Diane et Paul Mistler.



A 03 heures 30 du matin, lorsque le couple sort enfin, l’homme s’approche du mari et tire avec un fusil harpon avant de lui asséner une vingtaine de coups de couteau.



4 ans plus tard, Frantz Diguelman est jugé par la Cour d’assises de Montpellier mais il n’est pas seul dans le box. Diane Mistler, la veuve, comparaît elle aussi pour complicité d’assassinat.



Eric Dupond Moretti, avocat au barreau de Lille, il fut l’un des avocats de Diane Mistler lors du procès en appel.





