publié le 12/11/2017 à 11:03

Depuis 10 heures, ce dimanche 12 novembre au matin, 5 départements du sud et de l'est de la France sont placés en vigilance orange aux vents violents en raison d'un phénomène prévu pour débuter à 16 heures. Il s'agit de la Corse-du-Sud, la Haute-Corse, l'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie, où l'alerte est pour l'instant valable jusqu'à lundi matin à 6 heures.



Dans le même temps, l'institut météorologique précise sa prévision pour les départements concernés, évoquant du vent "bref mais intense sur l'Isère et les Savoies en fin d'après-midi et soirée" et du vent "tempétueux en Corse au cours de la nuit prochaine".

Face à ces phénomènes, Météo France relaie donc les conseils des pouvoirs publics : "Limitez vos déplacements et renseignez vous avant de les entreprendre. Prenez garde aux chutes d'arbres ou d'objets. N'intervenez pas sur les toitures. Rangez les objets exposés au vent. Si vous devez installer un groupe électrogène, placez-le impérativement à l'extérieur des bâtiments."

5 départements sont placés en vigilance orange aux vents violents, dimanche 12 novembre Crédit : Météo France