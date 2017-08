publié le 01/08/2017 à 16:46

Dix-neuf départements ont été placés en vigilance orange "orages" par Météo France, dans l'après-midi du mardi 1er août. Cette menace orageuse s'étend sur le quart nord-est du territoire. Sont concernés : Ain (01), Allier (03), Côte-d'Or (21), Doubs (25), Jura (39), Loire (42), Haute-Loire (43), Haute-Marne (52), Meurthe-et-Moselle (54), Moselle (57), Puy-de-Dôme (63), Bas-Rhin (67), Haut-Rhin (68), Haute-Saône (70), Saône-et-Loire (71), Vosges (88) et Territoire-de-Belfort (90). Après une accalmie en fin de matinée et mi-journée, l'activité orageuse a repris dans l'après-midi.



Le quart sud-est de la France est également concerné par un épisode caniculaire. Onze départements passent en vigilance Orange "canicule" dans le quart nord-est : Alpes-de-Haute-Provence (04), Hautes-Alpes (05), Alpes-Maritimes (06), Ardèche (07), Bouches-du-Rhône (13), Corse-du-Sud (2A), Haute-Corse (2B), Drôme (26), Isère (38), Var (83) et Vaucluse (84).



Le département du Rhône est quant à lui concerné par les deux alertes orange "orages" et "canicule".

Capture Météo France du 1er août.